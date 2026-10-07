"Громкое и четкое послание": в Кремле устроили истерику из-за запуска французской ракеты

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле истерично отреагировали на испытательный запуск французской баллистической ракеты М51.3, способной нести ядерный заряд, назвав его «громким и чётким» посланием.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандистские СМИ.

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Речь идет о запуске ракеты M51.3, который Франция осуществила без ядерной боеголовки. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал эти испытания сигналом, призванным продемонстрировать возможности французского ядерного сдерживания.

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«Мы расцениваем это как громкое и четкое послание — именно так, как он (Макрон — ТСН.ua) и сказал», — заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля.

В то же время пресс-секретарь Путина заявил, что европейские страны якобы должны решать проблемы не с помощью демонстративных запусков ракет, а путем переговоров.

«Считаем, что любые проблемы нужно решать не демонстративными запусками ракет, а диалогом», — сказал Песков.

Он также обвинил Европу в «одержимости» планами милитаризации Европейского Союза и его превращения в военно-политический блок. По словам Пескова, Москва расценивает такой курс как конфронтационный.

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«Это плохо, потому что они строят свою идентичность в сфере обороны и безопасности на основе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупик. Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит», — заявил представитель Кремля.

Песков заверил, что Россия следит за военными планами европейских государств и принимает необходимые меры для обеспечения собственной стратегической безопасности. При этом он заявил, что Москва якобы остается открытой для диалога.

Ядерные угрозы России

Заявления Кремля прозвучали на фоне недавних ядерных угроз со стороны самой России в адрес стран НАТО. Москва ранее предупреждала Альянс о готовности рассмотреть возможность применения ядерного оружия в случае попыток изолировать Калининградскую область от остальной территории РФ.

В России заявляли, что действия НАТО в районе Калининграда якобы создают «высокие риски» непосредственного вооруженного конфликта. В Москве также допускали, что потенциальное противостояние может включать удары по центрам принятия решений в государствах-членах Альянса.

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Напомним, в НАТО подтвердили, что получили от России неофициальный дипломатический документ с угрозами применить ядерное оружие в случае попыток изолировать Калининградскую область. В Альянсе назвали такую риторику безответственной и подчеркнули, что не откажутся от поддержки Украины.

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