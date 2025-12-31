- Дата публикации
Громкое ограбление в Германии: на Рождество из банка вынесли десятки миллионов евро
Пока Германия праздновала Рождество, грабители опустошили депозитные ячейки банка в Гельзенкирхене.
Громкое ограбление в Германии. Разъяренные клиенты штурмовали банк, откуда на Рождество вынесли десятки миллионов их сбережений.
Инцидент произошел в городе Гельзенкирхен. Воры воспользовались праздниками и перерывом в работе банков, чтобы пробить стену и ограбить хранилище. Там хранились депозитные ячейки клиентов.
Известно, что грабители вынесли огромное количество ценностей. Сумму ущерба называют от 10 до 90 млн евро.
Свидетели заметили мужчин с большими сумками в районе места преступления еще в субботу, 27 декабря. А о самом ограблении полиция узнала только в понедельник, 29 декабря. Продолжается расследование.
Между тем, разъяренные клиенты штурмуют банк, требуя информации. Ведь, говорят, им даже не сообщили, уцелели ли их сбережения.
