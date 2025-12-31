Громкое ограбление в Германии: на Рождество из банка вынесли десятки миллионов евро

Пробитая стена в банке, который ограбили в Германии / © Associated Press

Громкое ограбление в Германии. Разъяренные клиенты штурмовали банк, откуда на Рождество вынесли десятки миллионов их сбережений.

Об этом говорится в выпуске ТСН.

Инцидент произошел в городе Гельзенкирхен. Воры воспользовались праздниками и перерывом в работе банков, чтобы пробить стену и ограбить хранилище. Там хранились депозитные ячейки клиентов.

Известно, что грабители вынесли огромное количество ценностей. Сумму ущерба называют от 10 до 90 млн евро.

Свидетели заметили мужчин с большими сумками в районе места преступления еще в субботу, 27 декабря. А о самом ограблении полиция узнала только в понедельник, 29 декабря. Продолжается расследование.

Между тем, разъяренные клиенты штурмуют банк, требуя информации. Ведь, говорят, им даже не сообщили, уцелели ли их сбережения.

