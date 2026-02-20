Громкое поражение Трампа: суд в США вынес беспрецедентное решение против Белого дома

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В пятницу, 20 февраля, Верховный суд США принял решение о том, что президент Дональд Трамп нарушил федеральное законодательство, когда в одностороннем порядке ввел масштабные экстренные пошлины на импорт из разных стран мира.

Об этом пишет CNN со ссылкой на обнародованное решение суда.

Серьезный удар по политике Белого дома

Это решение является едва ли не самым большим поражением второй администрации Трампа в Верховном суде, который имеет консервативное большинство и раньше неоднократно становился на сторону президента по другим ключевым вопросам. Судьи проголосовали шестью голосами против трех, признав, что введенные пошлины превышают полномочия президента.

Глава суда Джон Робертс в своем выводе отверг аргументы администрации о том, что президент имеет неотъемлемое право использовать тарифы для регулирования коммерции без четкого разрешения Конгресса.

«Когда Конгресс дает полномочия ввести тарифы, он делает это четко и с тщательными ограничениями. Здесь он не сделал ни того, ни другого», — говорится в документе.

Судьба собранных миллиардов неизвестна

Несмотря на признание тарифов незаконными, судьи не дали четкого ответа на то, что делать с деньгами, которые правительство уже успело взыскать с импортеров. По данным таможенной и пограничной службы, было собрано более 134 миллиардов долларов из более 300 тысяч разных компаний. Теперь этот сложный финансовый вопрос придется решать судам низших инстанций.

Реакция Трампа: гнев и резервный план

В то же время источники издания сообщили , что узнав об отмене тарифов во время завтрака с губернаторами в Белом доме, Дональд Трамп не сдерживал эмоций. Он назвал решение суда позором, подверг резкой критике инстанцию с использованием нецензурной брани и даже досрочно завершил встречу.

По словам инсайдеров, президент заверил присутствующих, что уже имеет резервный план действий. В администрации Трампа заранее готовились к возможному поражению в суде и разрабатывали альтернативные пути пошлин. В последние недели глава Белого дома частно жаловался на то, что судьи слишком долго принимают решение.

Напомним, Китай рассматривает жесткую торговую политику Дональда Трампа не только как угрозу, но и шанс. В Пекине считают, что американские пошлины и экономическое давление могут в перспективе сыграть в пользу Китая , если он сможет перестроить глобальные торговые связи.