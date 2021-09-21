Громкое убийство 15-летней давности: ЕСПЧ признал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко

Суд установил наличие веских доказательств того, что к отравлению причастны Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые работали агентами России.

Российская власть ответственна за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании в 2006 году.

Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека.

"В сегодняшнем решении по делу "Картер против России" Европейский суд по правам человека постановил, что было невыполнение правительством (России — ред.) своих обязательств по статье 38 (порядок рассмотрения дела), и нарушение статьи 2 (право на жизнь ) в ее материальном и процессуальном аспектах ", — говорится в решении суда.

Суд установил наличие веских доказательств того, что к отравлению причастны Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые работали агентами России.

Также ЕСПЧ установил, что Россия не провела должного расследования для установления виновных в гибели Литвиненко.

ЕСПЧ также считает, что российские власти не сумели предоставить удовлетворительное и убедительное объяснение доказательствам, которые были у британского следствия по делу об отравлении Литвиненко.

ЕСПЧ приказал России выплатить более 100 тысяч евро компенсации жене Александре Марии Картер (ранее женщину звали Марина Литвиненко), которая в прошлом году подала иск против России в Европейский суд по правам человека, требуя компенсации 3,5 млн евро.

Напомним:

Бывший сотрудник ФСБ РФ Александр Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием-210.

скончался 23 ноября 2006 года в Лондоне Литвиненко получил политическое убежище в Великобритании в 2001 году, до этого он подвергался преследованию со стороны российских правоохранительных органов. Находясь в Европе, бывший служащий ФСБ неоднократно критиковал российские власти и президента Владимира Путина.

в Великобритании в 2001 году, до этого он подвергался преследованию со стороны российских правоохранительных органов. Находясь в Европе, бывший служащий ФСБ неоднократно Россия отрицает свою причастность к его смерти, хотя Александр Литвиненко незадолго до отравления встречался с россиянами.

к его смерти, хотя Александр Литвиненко незадолго до отравления встречался с россиянами. Сам экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко перед своей гибелью раскрыл скандальные дела российских спецслужб и обвинил Владимира Путина в педофилии.

Заплатит ли Россия за убийство Александра Литвиненка

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