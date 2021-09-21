Громкое убийство 15-летней давности: ЕСПЧ признал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко

Суд установил наличие веских доказательств того, что к отравлению причастны Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые работали агентами России.
Российская власть ответственна за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании в 2006 году.
Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека.
"В сегодняшнем решении по делу "Картер против России" Европейский суд по правам человека постановил, что было невыполнение правительством (России — ред.) своих обязательств по статье 38 (порядок рассмотрения дела), и нарушение статьи 2 (право на жизнь ) в ее материальном и процессуальном аспектах ", — говорится в решении суда.
Суд установил наличие веских доказательств того, что к отравлению причастны Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые работали агентами России.
Также ЕСПЧ установил, что Россия не провела должного расследования для установления виновных в гибели Литвиненко.
ЕСПЧ также считает, что российские власти не сумели предоставить удовлетворительное и убедительное объяснение доказательствам, которые были у британского следствия по делу об отравлении Литвиненко.
ЕСПЧ приказал России выплатить более 100 тысяч евро компенсации жене Александре Марии Картер (ранее женщину звали Марина Литвиненко), которая в прошлом году подала иск против России в Европейский суд по правам человека, требуя компенсации 3,5 млн евро.
Напомним:
- Бывший сотрудник ФСБ РФ Александр Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием-210.
- Литвиненко получил политическое убежище в Великобритании в 2001 году, до этого он подвергался преследованию со стороны российских правоохранительных органов. Находясь в Европе, бывший служащий ФСБ неоднократно критиковал российские власти и президента Владимира Путина.
- Россия отрицает свою причастность к его смерти, хотя Александр Литвиненко незадолго до отравления встречался с россиянами.
- Сам экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко перед своей гибелью раскрыл скандальные дела российских спецслужб и обвинил Владимира Путина в педофилии.