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Громкое заявление Трампа и атака дронов на Донецк: главные новости ночи 16 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 июня 2026 года:
Трамп заявил, что Иран отказался от ядерного оружия и опроверг слухи о выплате $300 миллионов Читать далее –>
Над оккупированным Донецком снова фиксируют рой дронов Читать далее –>
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