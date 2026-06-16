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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1942
Время на прочтение
1 мин

Громкое заявление Трампа и атака дронов на Донецк: главные новости ночи 16 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 июня 2026 года:

  • Трамп заявил, что Иран отказался от ядерного оружия и опроверг слухи о выплате $300 миллионов Читать далее –>

  • Над оккупированным Донецком снова фиксируют рой дронов Читать далее –>

  • Нетаньяху сделал жесткое заявление об Иране: ядерного оружия Тегеран не получит даже в случае соглашения Читать далее –>

  • Россия ударила по Балаклее: шесть раненых, среди них двое детей (фото) Читать далее –>

  • В Краснодарском крае РФ атаковали нефтебазу: после удара вспыхнул пожар Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1942
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