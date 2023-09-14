Гроза "сушек": украинские пилоты "протестировали" истребители Gripen в Швеции — СМИ

Ориентационная подготовка включает в себя тестовые полеты как на самолете, так и на тренажере.

Украинских лётчиков допустили провести тестовый полет на шведском истребителе четвертого поколения Gripen.

Об этом говорится в письменном заявлении министра обороны Пол Йонсона, пишет Aftonbladet.

"Тренировка завершена, и, согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, подготовка прошла хорошо", – цитирует его заявление издание.

По его словам, ориентационная подготовка включает в себя тестовые полеты как на самолете, так и на тренажере, а также инструктаж для наземного персонала.

В мае этого года правительство объявило, что Швеция решила пригласить украинских пилотов и наземный персонал на тренировки по ориентировке на Gripen.

Основные характеристики Gripen

Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х годов. Цена Gripen (одного самолета) составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий снабжения. Основные характеристики:

экипаж: 1 (версия E)/2 (версия F) пилоты;

размах крыльев – 8,6 м;

максимальный взлетный вес – 16,5 т;

полезная нагрузка – до 7,2 т;

двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;

имеет 10 точек подвески;

боевой радиус – 1500 км.

Как сообщалось в Офисе президента, Украина ожидает получить от западных партнеров четыре типа самолетов.

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