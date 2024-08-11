Грозев анонсировал новый крупный обмен заключенных между РФ и Западом: попадут ли туда украинцы

Руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что Россия и Запад могут произвести еще один обмен заключенными.

До конца года Россия и Запад могут провести новый обмен заключенными, включающий не только российских политзаключенных, но и украинских и белорусских.

Об этом заявил журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев в интервью "Суспільному".

"Я уже знаю, что появляются новые идеи, в которые могут быть включены не только российские заключенные, но и белорусские, украинские", – сказал Грозев.

По его словам, каналы, которыми договаривались об обмене, включают в себя неформальные каналы общения. С помощью этих каналов ведутся переговоры до того, как две стороны вызреют до заключения соглашения.

"Модель такой пакетности и несимметричности оправдала себя, каналы коммуникации оправдали себя, и я очень надеюсь, что до конца года, возможно, будет даже второй транш, который будет включать не только российских политзаключенных", — говорит расследователь Bellingcat.

Напомним, что 1 августа в Турции произошел масштабный обмен заключенными между Россией и Западом.

На свободе оказались по меньшей мере 10 российских политических заключенных, а также двое обвиняемых в шпионаже американцев и приговоренный к смертной казни в Беларуси гражданин Германии. Среди освобожденных нет ни одного украинца.

После освобождения российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза заявил о том, что санкции Запада о РФ якобы несправедливы, поскольку направлены не против Путина, а против всей страны и простых россиян. По мнению Кара-Мурзы, называющего себя оппозиционером, санкции против российских чиновников должны быть персональными. О том, что такие санкции никак не затормозят российскую военную машину и не будут мешать оккупантам убивать украинцев, он не прокомментировал.

Его поддержал другой освобожденный россиянин Андрей Пивоваров. Также Пивоваров считает неприемлемую для себя поддержку Вооруженных сил Украины.

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