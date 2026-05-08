Грозный охватили взрывы: дроны бьют по военным объектам Чечни (видео)

Момент взрыва дрона в Грозном 8 мая / © скриншот с видео

Чеченскую Республику всколыхнули взрывы 8 мая из-за атаки дронов на военные объекты в Грозном. Из-за масштабной угрозы на юге РФ срочно приостановили работу 13 ключевых аэропортов.

Об этом сообщили телеграм-каналы и российские средства массовой пропаганды.

В Грозном утром заявили об атаке беспилотников. В городе была слышна стрельба, взрывы, а очевидцы сняли на видео момент падения дрона и пламя, которое вспыхнуло после.

Один из БпЛА упал на территории 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Еще один беспилотник упал неподалеку от Управления ФСБ России по Чеченской Республике — вероятно, не долетел до цели.

Дата публикации 09:08, 08.05.26

В то же время в Министерстве транспорта РФ сообщили, что после удара дронов по административному зданию филиала «Аэронавигации Юга России» была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Ограничения коснулись аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Напомним, 8 мая Россия подверглась массированной атаке дронов и ракет. В Ростове-на-Дону под ударом оказались оборонные объекты: зафиксированы пожары в районе завода «Эмпилс» и научно-технического центра «Радар». Также разрушения есть в Таганроге и Батайске. В Перми после взрывов на нефтеперерабатывающем заводе и диспетчерской станции поднялся столб дыма.

