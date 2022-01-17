Грозы с градом и снежные бури: в Польше из-за непогоды пострадали люди, заблокированы дороги и нет света (фото, видео)

Грозы с градом и снежные бури: в Польше из-за непогоды пострадали люди, заблокированы дороги и нет света (фото, видео)

Два человека в больнице.

В Польше бурлит мощная непогода, которая повредило авто, по меньшей мере 200 зданий, были свергнуты деревья, обесточены дома людей. Известно о двух пострадавших: 47-летнем мужчине и 42-летней женщине, которых госпитализировали. В настоящее время атмосферный фронт находится на юге страны, где растет количество сообщений о последствиях непогоды.

Об этом информирует RMF24.

Как указывается, Польшу накрыл атмосферный фронт, принесший осадки, мокрый снег и снегопады. Также формируются грозы, сопровождающиеся градом. Людей предупредили о сильных снегопадах и даже бурях, которые могут быть очень опасными , ведь очень быстро образуется гололедица и дует сильный ветер.

В Плоцке, что в центральной Польше, сильный ветер повредил палатку, в которой работал пункт тестирования на коронавирус. В Млаве сильный ветер сорвал часть крыши на заводе LG, повредив несколько автомобилей. На месте работают две пожарные бригады. Информации о пострадавших нет.

В Варшаве на одной из улиц ветер опрокинул грузовик. На S8 в Вышкове образуется пробка в сторону Варша вы – там тоже ветер опрокинул грузовик. В центре Сохачева ветер сорвал крышу с начальной школы.

В результате мощного ветра, повалившего деревья, в Великопольском воеводстве около 30 тыс. человек остались без электроэнергии. По ка не утихнет, трудно определить, когда неисправность будет устранена.

Из-за порывов ветра муниципальные кладбища в Гданьске закрыли из соображений безопасности. Также нельзя зайти в район Оливского парка.

В Лодзинском воеводстве спасатели получили более полутысячи вызовов после снегопада с градом. Несколько десятков крыш повреждены или полностью уничтожены. Были разрушены хозяйственные постройки и жилые дома.

Спасатели из Вармии и Мазур выезжали по вызовом более 200 раз. В регионе порывы достигали 100 км/ч. Опасная ситуация произошла в Эльблонге, где в результате падения деревьев ранены два человека, переходившие пешеходный переход. Их госпитализировали в больницу, к счастью, их жизни ничего не угрожает.

Опасная ситуация сложилась и в Биштинеке. Там дерево упало на двигавшийся автомобиль. К счастью, водитель и пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство еще до прибытия служб.

Поезда на линии Эльблонг-Богачево не курсируют, поскольку упавшее ветром дерево повредило тяговую сеть. Пожарные получают все больше сообщений о сломанных ветвях и оборванных линиях электропередач.

Буря также мешает движению транспорта, а на многих дорогах уже образуются пробки. Во многих местах грузовики не могут ехать в гору, например в популярном селе Закопане.

No и mamy podmuchy более 150 km/h. Na Śnieżce wiatr osiągnął в 09:21:59 dokładnie 162.4 km/h pic.twitter.com/Ch8Xwqkste — KPN (@Karkonoski_PN) January 17, 2022

No и mamy podmuchy более 150 km/h. Na Śnieżce wiatr osiągnął в 09:21:59 dokładnie 162.4 km/h pic.twitter.com/Ch8Xwqkste — KPN (@Karkonoski_PN) January 17, 2022

Напомним, 17 января сильный ураганный ветер накрыл Латвию. В результате непогоды уже несколько часов самолеты не могут приземлиться в аэропорту Риги, а в западной части страны без электричества осталось около 7 000 абонентов.