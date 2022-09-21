Грубое нарушение: Байден на Генассамблее ООН осудил ядерный шантаж Путина

По словам президента США, ядерный шантаж Путина является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден приговорил российского диктатора Владимира Путина за ядерные угрозы Украине и миру.
Об этом глава Белого дома заявил во время выступления на Генассамблее ООН.
"Сегодня снова Путин угрожает ядерной войной Европе. Это грубое нарушение договора нераспространения (ядерного оружия – Ред.). Теперь Россия призывает новых солдат в свои ряды, чтобы участвовать в этом сражении", — заявил он.
Байден подчеркнул, что ядерная война никогда не может быть выиграна.
Напомним, Джо Байден в ООН рассказал, что РФ хочет уничтожить Украину и украинцев.
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