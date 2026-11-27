Александр Костянов / © andrewrostov.livejournal.com

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Попытка установить исторический рекорд обернулась для 35-летнего российского пауэрлифтера Александра Костянова тяжелыми травмами. Во время турнира в Тюмени спортсмен не удержал штангу весом 605 килограммов — огромный снаряд упал прямо ему на грудь.

О последствиях инцидента, своем состоянии и решении по спортивной карьере он рассказал на личной странице в Instagram.

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Как пауэрлифтер не удержал штангу весом 605 кг на турнире в Тюмени

Инцидент произошел во время соревнований «Кубок Ермака» в дисциплине жима лежа в специальной экипировке. Перед неудачным подходом Александр Костянов удачно зафиксировал вес 555 кг и установил новый мировой рекорд.

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После этого 35-летний спортсмен заказал следующий вес — 605 килограммов. Он стремился стать первым в России, кому удалось официально подчинить эту отметку. Однако во время выполнения упражнения штанга выскользнула из рук пауэрлифтера и упала ему на грудь. Страшившие атлета ассистенты оперативно подхватили снаряд и сняли его, однако спортсмен получил серьезные травмы.

© Instagram

Травмы после падения штанги: почему пауэрлифтер завершил спортивную карьеру

О последствиях падения штанги Костянов рассказал в соцсетях. По его словам, медицинское обследование выявило несколько серьезных повреждений: множественные разрывы связок правой кисти, вывих большого пальца и травмы сухожилий. Руку пришлось загипсовать минимум на месяц. Также спортсмен сообщил о надрыве сухожилия бицепса на левой руке и значительном повреждении мягких тканей грудной клетки с большой гематомой.

«Грудная клетка: разорванная в кашу. УЗИ-специалист даже не смог разглядеть точную локализацию надрывов из-за огромной разлитой гематомы и жидкости. Жду, пока придет отек, чтобы сделать детальную МРТ», — описал свое состояние атлет.

По словам пауэрлифтера, после прекращения действия сильных обезболивающих болей стала невыносимой. Пока он не может полноценно спать, ходить, сидеть или даже спокойно лежать.

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Кроме того, медики предупредили спортсмена, что возвращение к экстремальным нагрузкам может привести к необратимой инвалидности. Ситуацию осложняют и предварительные травмы правой кисти, которая уже дважды испытывала серьезные повреждения.

Взвесив риски, Костянов объявил о завершении спортивной карьеры. Важную роль в этом решении сыграла семья: вместе с женой он воспитывает троих детей, а вскоре супруги ждут рождения четвертого ребенка.

«Моей семье нужен живой мужчина и отец, способный двигаться, а не человек с инвалидностью в колесном кресле. Пора включать холодный разум», — подытожил пауэрлифтер.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время конных соревнований Aston-le-Walls в британском графстве Нортгэмптоншир погибла 37-летняя всадница Сара Йорк. Женщина упала с коня во время преодоления третьего барьера. Медики немедленно оказали ей помощь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. После трагедии организаторы упразднили трехдневные соревнования.

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