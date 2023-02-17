Группа конгрессменов США написала Байдену письмо с призывом предоставить Украине истребители F-16

Группа конгрессменов считает, что истребители "могут стать решающими для контроля над украинским воздушным пространством этого года".
Пять членов Палаты представителей написали письмо президенту США Джо Байдену, чтобы он отправил военные самолеты F-16 в Украину.
Об этом сообщает POLITICO, в распоряжении которого было обращение.
Группа конгрессменов в письме утверждают, что "современные самолеты — в которых нуждается Киев, но администрация пока не согласилась — могут стать решающими для контроля над украинским воздушным пространством в этом году. Предоставление таких самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, в частности в условиях возобновления наступления России и ожидаемого увеличения масштабных боевых действий".
Письмо было инициировано демократом штата Мэн Джаредом Голденом. Его также подписались демократы Джейсон Кроу из Колорадо и Крис Хулахан из Пенсильвании и республиканцы Тони Гонзалес из Техаса и Майк Галлахер из Висконсина.
"Сообщение является последним толчком Капитолийского холма, чтобы предоставить Киеву истребители американского производства. Это также происходит в тот момент, когда сторонники помощи Украине в обеих партиях пытаются направить фракцию в новом республиканском большинстве в Палате представителей, желающей сократить помощь", — отмечают в статье .
Законодатели утверждают, что истребители F-16 или что-то подобное дадут украинским силам больший потенциал, чем наземная артиллерия, предоставляемая США и другими странами. Они уверены, что " истребители четвертого поколения обеспечили бы Украине высокомобильную платформу, с которой можно нацеливать российские ракеты "воздух-воздух" и беспилотники, защищать украинские сухопутные силы, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также воевать с российскими истребителями за спорное превосходство в воздухе".
Воздушная атака с воздуха РФ: какова вероятность
Напомним, аналитики и военные эксперты считают, что оккупанты могут организовать масштабную воздушную атаку. Для этого Россия накануне годовщины начала полномасштабного вторжения в Украину начала взимать боевые самолеты и вертолеты к украинским границам.
Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Кремль может провести воздушную кампанию, чтобы на первом этапе уничтожить украинские системы ПВО, а затем – военные объекты, личный состав, командные пункты и прочее. Он считает, что Россия будет пытаться максимально применять авиацию, поскольку в небе имеет тотальное преимущество, которого нет на земле.
Читайте также: