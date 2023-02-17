Группа конгрессменов США написала Байдену письмо с призывом предоставить Украине истребители F-16

Пять членов Палаты представителей написали письмо президенту США Джо Байдену, чтобы он отправил военные самолеты F-16 в Украину.

Об этом сообщает POLITICO, в распоряжении которого было обращение.

Группа конгрессменов в письме утверждают, что "современные самолеты — в которых нуждается Киев, но администрация пока не согласилась — могут стать решающими для контроля над украинским воздушным пространством в этом году. Предоставление таких самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, в частности в условиях возобновления наступления России и ожидаемого увеличения масштабных боевых действий".

Письмо было инициировано демократом штата Мэн Джаредом Голденом. Его также подписались демократы Джейсон Кроу из Колорадо и Крис Хулахан из Пенсильвании и республиканцы Тони Гонзалес из Техаса и Майк Галлахер из Висконсина.

"Сообщение является последним толчком Капитолийского холма, чтобы предоставить Киеву истребители американского производства. Это также происходит в тот момент, когда сторонники помощи Украине в обеих партиях пытаются направить фракцию в новом республиканском большинстве в Палате представителей, желающей сократить помощь", — отмечают в статье .

Законодатели утверждают, что истребители F-16 или что-то подобное дадут украинским силам больший потенциал, чем наземная артиллерия, предоставляемая США и другими странами. Они уверены, что " истребители четвертого поколения обеспечили бы Украине высокомобильную платформу, с которой можно нацеливать российские ракеты "воздух-воздух" и беспилотники, защищать украинские сухопутные силы, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также воевать с российскими истребителями за спорное превосходство в воздухе".

Воздушная атака с воздуха РФ: какова вероятность

Напомним, аналитики и военные эксперты считают, что оккупанты могут организовать масштабную воздушную атаку. Для этого Россия накануне годовщины начала полномасштабного вторжения в Украину начала взимать боевые самолеты и вертолеты к украинским границам.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Кремль может провести воздушную кампанию, чтобы на первом этапе уничтожить украинские системы ПВО, а затем – военные объекты, личный состав, командные пункты и прочее. Он считает, что Россия будет пытаться максимально применять авиацию, поскольку в небе имеет тотальное преимущество, которого нет на земле.

Истребители для Украины: о чем договаривались министры обороны на "Рамштайне"

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