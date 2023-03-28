Группа людей готовила ряд терактов в одной из европейских столиц

В Бельгии полиция задержала восьмерых человек в рамках расследования о подготовке к совершению террористического акта на территории страны.

Об этом пишет AFP со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.

Полицейские рейды были проведены вечером в понедельник, 27 марта, в Брюсселе, портовом городе Антверпен и приграничном городе Ойпен.

Источник AFP проинформировал, что арестованные лица – это "очень молодые радикально настроенные люди", подозреваемые в принадлежности к движению джихадистов.

К этим задержаниям привели два отдельных расследования. Одно провела федеральная полиция в Брюсселе, а другое – судья-следователь в Антверпене. Известно, что между этими двумя делами есть связь, но дальнейшие следственные действия должны показать, насколько эти группы были связаны между собой.

Источники также сообщили, что злоумышленники, вероятно, планировали даже более одной атаки, но окончательные намерения и цели нападавших пока не определены.

Сейчас в Брюсселе продолжается суд над девятью подозреваемыми в участии в терактах смертников в марте 2016 года, в результате которых погибли 32 человека.

Напомним, в Вене ужесточаются меры безопасности – возможны террористические акты в церквях.

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