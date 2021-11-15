Группа мигрантов из Беларуси пошла на прорыв польской границы

Во время штурма беженцы бросали камни в польских силовиков.
В понедельник, 15 ноября, на участке польско-белорусской границы в районе села Стажина (Польша) группа мигрантов предприняла попытку силового штурма.
Как сообщает в Twitter Подлясская полиция, их атаку удалось остановить.
По данным полицейских, прорваться на территорию Польши пыталась группа из 16 человек.
Мигранты бросали камни в польских пограничников, полицейских и солдат, один из камней повредил каску полицейского.
"Попытка штурма была неудачной", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее белорусские силовики конвоировали мигрантов из их лагеря на границе с Польшей к пограничному переходу Кузница. Впереди перед заграждением выстроили женщин и детей.
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