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Группа мигрантов из Беларуси пыталась прорваться в Польшу: их задержали (видео с места)

Группа мигрантов из Беларуси пыталась прорваться в Польшу: их задержали (видео с места)

Associated Press

Мигрантов задержали польские силовики и они пошли вдоль забора.

Группа мигрантов пересекла пограничный переход Польши со стороны Белоруссии. Впрочем, дальше продвинуться мигрантам не дали польские силовики.

Об этом сообщается в пятницу в Twitter Минобороны Польши.

"Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице на белорусской стороне. Их задержали польские военные, пограничный караул и полиция. Группа начала марш вдоль забора", — говорится в сообщении.

Также опубликовано видео, на котором видно, как вдоль проволочного заграждения, установленного поперек автомобильной трассы, с криками быстро двигается группа людей с вещами. С другой стороны забора за всем наблюдают польские правоохранители.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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