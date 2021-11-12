Группа мигрантов из Беларуси пыталась прорваться в Польшу: их задержали (видео с места)

Мигрантов задержали польские силовики и они пошли вдоль забора.
Группа мигрантов пересекла пограничный переход Польши со стороны Белоруссии. Впрочем, дальше продвинуться мигрантам не дали польские силовики.
Об этом сообщается в пятницу в Twitter Минобороны Польши.
"Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице на белорусской стороне. Их задержали польские военные, пограничный караул и полиция. Группа начала марш вдоль забора", — говорится в сообщении.
Также опубликовано видео, на котором видно, как вдоль проволочного заграждения, установленного поперек автомобильной трассы, с криками быстро двигается группа людей с вещами. С другой стороны забора за всем наблюдают польские правоохранители.
Migranci przekroczyli przejście graniczne в Kuźnicy po stronie Białorusi. По-прежнему становились резцы Wojsko Polskie, Straż Graniczną и Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż отделения. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 12, 2021
Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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