Группа радикалов заблокировала железную дорогу с помощью стаканчиков от йогурта: подробности
Поджоги на железной дороге ФРГ организовала группа Kommando Angry Birds с помощью оригинального метода. Террористы-радикалы подробно описали, как создать ледяной таймер и предупредить заинтересованных о риске заключения.
Леворадикалы организовали поджог на одной из железнодорожных линий Германии, что привело к повреждению инфраструктуры и серьезным перебоям в движении.
Об этом сообщает BILD.
В своем открытом письме, где Kommando Angry Birds берет на себя ответственность за преступление, они раскрыли детали использованного устройства. Это так называемый «ледяной таймер», помещенный в обычный стаканчик из-под йогурта.
Принцип действия примитивен, но эффективен: замороженная вода (лед), тая, образует контакт между двумя проводами, что приводит к детонации зажигательного устройства. Такой таймер позволяет исполнителям атаки отойти на безопасное расстояние до момента срабатывания.
Степень цинизма злоумышленников поражает: в распоряжении журналистов оказалось «руководство» леворадикалов в несколько десятков страниц. В нем подробно описаны способы атаки на критическую инфраструктуру с внедрением подручных средств.
Авторы открыто признают, что их действия являются преступлением, а также публикуют оговорки для потенциальных последователей.
«Если ты не уверен, сможешь ли вынести тюрьму, отложи это», — пишут радикалы, намекая на возможные юридические последствия.
Полиция и немецкие спецслужбы уже ознакомились с этим многостраничным пособием по терроризму «хенд-мейд». Однако правоохранительные органы не комментируют ход расследования, но сам факт публикации таких инструкций вызывает серьезную обеспокоенность относительно потенциальных новых атак на инфраструктуру ФРГ.
