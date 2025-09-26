Группа радикалов заблокировала железную дорогу с помощью стаканчиков от йогурта: подробности

Флаг Германии / © УНІАН

Реклама

Леворадикалы организовали поджог на одной из железнодорожных линий Германии, что привело к повреждению инфраструктуры и серьезным перебоям в движении.

Об этом сообщает BILD.

В своем открытом письме, где Kommando Angry Birds берет на себя ответственность за преступление, они раскрыли детали использованного устройства. Это так называемый «ледяной таймер», помещенный в обычный стаканчик из-под йогурта.

Реклама

Принцип действия примитивен, но эффективен: замороженная вода (лед), тая, образует контакт между двумя проводами, что приводит к детонации зажигательного устройства. Такой таймер позволяет исполнителям атаки отойти на безопасное расстояние до момента срабатывания.

Поврежден железнодорожный путь / © Bild

Степень цинизма злоумышленников поражает: в распоряжении журналистов оказалось «руководство» леворадикалов в несколько десятков страниц. В нем подробно описаны способы атаки на критическую инфраструктуру с внедрением подручных средств.

Авторы открыто признают, что их действия являются преступлением, а также публикуют оговорки для потенциальных последователей.

«Если ты не уверен, сможешь ли вынести тюрьму, отложи это», — пишут радикалы, намекая на возможные юридические последствия.

Реклама

Полиция и немецкие спецслужбы уже ознакомились с этим многостраничным пособием по терроризму «хенд-мейд». Однако правоохранительные органы не комментируют ход расследования, но сам факт публикации таких инструкций вызывает серьезную обеспокоенность относительно потенциальных новых атак на инфраструктуру ФРГ.

Напомним, в Германии растет страх перед войной. Более половины немцев опасаются, что российская армия после Украины может напасть на их страну.