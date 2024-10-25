Грузинская "мечта" или российский "ужас": как выборы 2024 года решают судьбу демократии в Европе

26 октября 2024 года в Грузии состоятся парламентские выборы, которые приобрели особое значение на фоне усиления внутриполитических вызовов и неопределенности относительно будущего страны. Выборы рассматриваются как референдум, который определит будущий курс Грузии.

Правящая партия стремительно двигается в направлении сближения с Россией, что в ЕС воспринимается угрозой демократии в регионе, ведь "Грузинская мечта" постепенно отдаляет страну от евроинтеграции. Мариам Герсамия, профессор Тбилисского государственного университета, основатель медиа и коммуникационного образовательного и исследовательского центра Media Voice, рассказала ТСН.ua об опасности российского влияния.

"Ужас" вместо "мечты"

Рост напряжения в стране стал очевидным во время митингов, где одним из основных лозунгов протестующих было утверждение о том, что "Грузия выбирает Европу". За последние месяцы десятки тысяч человек вышли на улицы в знак недовольства политикой правящей партии "Грузинская мечта" и ее попыток принять закон, предусматривающий регистрацию организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, как "иностранных агентов".

"Мы уже больше не живем грузинской мечтой, а у нас есть российский кошмар. Так называемый "российский закон" в Грузии, официально известный как Закон о прозрачности иностранного влияния, отражает схожие репрессивные законы в России", — подчеркнула Мариам Герсамия.

Как отметила профессор, принятие этого закона перед выборами свидетельствует о попытке подавить демократические процессы и ослабить общественные стремления к европейскому будущему.

Следует напомнить, что реакция Европейского Союза была резко отрицательной. В частности, европейские лидеры отмечали, что этот закон значительно ограничивает деятельность независимых медиа и общественных организаций, ослабляя демократию и правопорядок. Европарламент и другие институты ЕС четко заявили, что принятие таких законов может негативно отразиться на прогрессе Грузии в выполнении реформ, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. В одном из официальных обращений Европейская служба внешних действий (EEAS) отметила, что принятие такого закона создает угрозу возврата к авторитарным практикам.

Мариам Герсамия объяснила, в чем опасность пророссийского закона.

Мариам Герсамия/Фото из личного архива

"Этот закон является атакой на права человека, угнетает гражданское общество и разрушает не только демократические процессы, но и стремление грузинского народа к Европе и их европейскому будущему", — считает Мариам Герсамия.

Переломный момент

Такие страны как Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция выступали за наложение ограничительных мер на грузинских чиновников, связанных с этим законом, что может включать замораживание активов и отмену безвизового режима для граждан Грузии. Однако существуют опасения по поводу возможных негативных последствий этих санкций для общего населения, которое в основном поддерживает тесные связи с ЕС.

Более широкие последствия этих санкций выходят за пределы Грузии, поскольку они сигнализируют о критической точке для демократии в регионе. Аналитики предупреждают, что ситуация в Грузии может повлиять на другие страны Южного Кавказа и Центральной Азии, особенно, если это приведет к росту российского влияния.

“Глобальная конкуренция между демократиями и автократиями проявляется в Южном Кавказе, где Грузия стала ареной борьбы между про-западным гражданским обществом и авторитарным режимом, поддерживаемым Россией, в Тбилиси. Этот кризис является переломным моментом не только для Грузии, но и для всего региона”, — пояснил Миро Попхадзе, непостоянный научный сотрудник программы "Евразия" Foreign Policy Research Institute, в специальном обзоре этого учреждения.

Выборы, определяющие будущее?

"2024 год является важным годом для многих стран, поэтому внимание к меньшим государствам может быть ослаблено. Однако международное сообщество все больше осознает, что происходит в Грузии, и усиление международного надзора во время выборов является критическим", — уверена профессор, что также посоветовала не забывать о влиянии российской войны против Украины и политических переменах в соседних странах.

Эксперты отмечают, что в Грузии дезинформация стала инструментом, используемым правящей партией "Грузинская мечта" для влияния на общественное мнение и политическую динамику.

Заметны особенности пропагандистских кампаний, как: распространение пророссийских нарративов, атаки на оппозиционных деятелей, сопротивление европейской интеграции, поддержка манипулятивных нарративов в провластных медиа.

"Мы должны быть готовы к угрозам от России в долгосрочной перспективе, даже после победы Украины в войне. Подготовка к таким угрозам сейчас, во время мирного времени, является ключевой", — предупреждает Мариам Герсамия.

Выборы 26 октября могут стать тем моментом, когда Грузия окончательно определится с тем, каким будет ее путь. "Наше будущее в Европе, а не у России", — с уверенностью подытожила экспертка.

Материал подготовлен при участии CFI, Французского агентства по развитию медиа, в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

Автор: Ольга Консевич

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