Грузинская партия использовала в предвыборной кампании фотографии украинских городов, которые разрушила РФ: реакция МИД

Партия "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании. Серия плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Они избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Об этом сообщает NEWSGEORGIA.

"Насколько жалкими надо быть, чтобы бессовестно предлагать вашему народу плакат, изготовленный в кузнице КГБ", — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Реакция МИД Украины

Как отметили в МИДе, Украина осуждает и считает недопустимым использование в политической рекламе изображений ужасных последствий безжалостной войны России против нашего государства, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества. Там подчеркивают: грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Но страшная цена этого сопротивления – это также цена мира в Грузии.

"Призываем правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии", — отмечают в ведомстве.

Украина последовательно, неукоснительно и решительно будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

"Надеемся, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим способом, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО", — подытожили в сообщении.

Ранее в Грузии заявили о подготовке покушения на Иванишвили. Интересно, что сюда "приплели" Украину.

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