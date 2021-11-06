Грузинские тюремщики показали, как ест Саакашвили: фото и видео

На опубликованных кадрах продемонстрировали продукты, которые якобы потребляет экспрезидент Грузии.

В субботу, 6 ноября, служба исполнения наказаний Грузии продемонстрировала видео из кабинета врача в тюрьме города Рустави, на котором зафиксирован заключенный экспрезидент страны Михеил Саакашвили, который якобы "употребляет пищу".

В подписи к опубликованным в сети Facebook кадрам сказано, что такие продукты заключенный, объявивший голодовку, получает в разное время суток.

“На этих фото и видео хорошо видно, как заключенный Михеил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время суток. Мы также публикуем фотографии продукции, полученной Михаилом Саакашвили”, – говорится в сообщении.

В ответ Михеил Саакашвили обнародовал очередное обращение, в котором сообщил, что после ареста по рекомендации тюремной медицинской службы получил несколько бутылок сока, а также употреблял незначительное количество пюре в медицинских целях. Однако с сегодняшнего дня он отказывается принимать что-либо, включая витамины и таблетки глюкозы, чтобы "окончательно исключить все бесстыдные спекуляции, направленные на дискредитацию и оскорбление".

Напомним, ранее министерство юстиции Грузии выступило с рекомендацией проводить судебные заседания по делу бывшего президента страны Михеила Саакашвили непосредственно в тюрьме грузинского города Рустави, где он находится, не транспортируя его в помещение суда.

Читайте также:

Задержание Саакашвили в Грузии : что известно о громком возвращении экспрезидента на родину через 8 лет

Тюремщики заявляют, что Саакашвили перешел на сок и мед

"Мого сына у меня на глазах убивают": мать заключенного Саакашвили обратилась к Зеленскому

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку