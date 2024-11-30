Грузинский Евромайдан: полиция жестко разогнала митинг, десятки пострадавших (фото, видео)

В Тбилиси полиция снова жестко разогнала демонстрантов.

В субботу, 30 ноября, грузинские силовики разогнали участников акции протеста по проспекту Руставели в Тбилиси.

Об этом сообщают грузинские издания Новости-Грузия, Mtavari и Rustavi2.

Акция протеста возле парламента уже завершилась, полиция полностью очистила проспект Руставели от протестующих – весь периметр проспекта Руставели контролируют силовики.

Всю ночь в районе проспекта Руставели и площади Свободы работали бригады скорой помощи, оказывавшие помощь участникам акции.

Полиция несколько раз применяла водометы. Также на опубликованных в Сети видно, как грузинские силовики жестоко избивают митингующих, в том числе женщин.

Полицейский нападает на протестующую у здания парламента Грузии / Фото: Associated Press

СМИ сообщают о многих пострадавших. Судя по всему, счет идет на десятки.

Эти кадры до боли напоминают события в Украине 11-летней давности – разгон Евромайдана 30 ноября 2013 года.

В Грузии полиция жестко разогнала протестующих

Демонстранты скрывались от полиции в церкви Кашвете, круглосуточных аптеках и супермаркетах, в вестибюле метро.

Напомним, что новая волна протестов в Грузии снова вспыхнула после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

В ночь на 29 ноября силовики также жестоко разогнали митинг в Тбилиси.

Комментируя заявление премьера президентка Грузии заявила, что правительство "объявило войну своему народу".

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