Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Грузинский премьер назвал украинских политиков "грязными неудачниками" — Imedi

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
3354
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Грузинский премьер назвал украинских политиков "грязными неудачниками" — Imedi

Премьер Грузии Иракли Гарибашвили

Гарибашвили подверг критике Зеленского за то, что он поддержал участников протестов против закона об "иноагентах".

Премьер Грузии Иракли Гарибашвили назвал украинских политиков "грязными неудачниками".

Об этом он сообщил в эфире канала Imedi.

Гарибашвили также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он поддержал протестующих против закона об "иноагентах".

"Когда воюющий человек выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен, мотивирован, чтобы здесь что-то произошло. Вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные" люди, украинские политики, Арахамия и какие-то грязные неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, прямое вмешательство в политику страны", — заявил Гарибашвили.

Также Гарибашвили высказал свою точку зрения по ситуации в Украине, назвав ее "сложной".

"Ожидается эскалация. По нашей информации, Украина готовит контратаки, вероятно, будут очень тяжелые бои в Донецкой области в целом, а после падения Бахмута ситуация, вероятно, станет еще сложнее", — сказал Гарибашвили.

В то же время, он отметил, что желает Украине мира и объединения страны.

"Но сначала позаботьтесь о себе и стране, а мы будем заботиться о нашей стране. Я хочу сказать это всем", — заявил премьер Иракли Гарибашвили.

Напомним, "президент" непризнанной Абхазии Аслан Бжани приказал перевести силовые структуры в усиленный режим работы из-за протестов в Грузии.

Добавим, что 10 марта фракция правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" проголосовала против принятия законопроекта "об иноагентах", прозванном в стране российским.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3354
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация