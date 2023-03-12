Грузинский премьер назвал украинских политиков "грязными неудачниками" — Imedi

Гарибашвили подверг критике Зеленского за то, что он поддержал участников протестов против закона об "иноагентах".

Премьер Грузии Иракли Гарибашвили назвал украинских политиков "грязными неудачниками".

Об этом он сообщил в эфире канала Imedi.

Гарибашвили также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он поддержал протестующих против закона об "иноагентах".

"Когда воюющий человек выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен, мотивирован, чтобы здесь что-то произошло. Вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные" люди, украинские политики, Арахамия и какие-то грязные неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, прямое вмешательство в политику страны", — заявил Гарибашвили.

Также Гарибашвили высказал свою точку зрения по ситуации в Украине, назвав ее "сложной".

"Ожидается эскалация. По нашей информации, Украина готовит контратаки, вероятно, будут очень тяжелые бои в Донецкой области в целом, а после падения Бахмута ситуация, вероятно, станет еще сложнее", — сказал Гарибашвили.

В то же время, он отметил, что желает Украине мира и объединения страны.

"Но сначала позаботьтесь о себе и стране, а мы будем заботиться о нашей стране. Я хочу сказать это всем", — заявил премьер Иракли Гарибашвили.

Напомним, "президент" непризнанной Абхазии Аслан Бжани приказал перевести силовые структуры в усиленный режим работы из-за протестов в Грузии.

Добавим, что 10 марта фракция правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" проголосовала против принятия законопроекта "об иноагентах", прозванном в стране российским.

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