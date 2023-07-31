Грузины снова устроили "гостеприимный прием" лайнера с российскими туристами

В Батуми зашел круизный лайнер с российскими туристами – на причале начались протесты.

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами утром в понедельник, 31 июля, второй раз за несколько дней прибыл в порт Батуми в Грузии.

Об этом пишут СМИ.

На причале начались массовые протесты – на акцию собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты.

Полиция установила там баррикады, уже известно, что несколько протестующих были задержаны силовиками.

Напомним, накануне круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту отплыл из Батуми 27 июля – на два дня раньше из-за протестов грузин.

Что известно о круизе россиян на лайнер Astoria Grande

Круизный лайнер Astoria Grande прибыл в Батуми из Сочи 31 июля. По информации издания "Эхо Кавказа" , на борту лайнера находятся лица, поддерживающие войну в Украине. Среди них – бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, и российская музыкальная группа "Тестостерон", которая неоднократно выступала перед российскими военными и белорус Дмитрий Колдун, дававший концерт в так называемой "ДНР" в 2018 году.

Когда Astoria Grande 27 июля вошел в порт Батуми, это вызвало акции протеста в Батуми. Протестующие скандировали "Русский корабль, иди на**й" "Абхазия – это Грузия".

По информации грузинской телекомпании Pirveli, корабль зарегистрирован на Сейшелах во избежание санкций, однако он принадлежит Дмитрию Пуриму – владельцу дочерней компании "Роснефти".

Грузины "гостеприимно" встретили лайнер с российскими туристами на борту

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