Грузины устроили "гостеприимный" прием: лайнер с россиянами отплыл из Батуми раньше (видео)

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту отплыл из Батуми в Грузии 27 июля – на два дня раньше планировавшегося. Этому поспособствовали протесты грузин.

Об этом сообщает издание Netgazeti.

Жители Батуми устроили накануне протест возле прибывшего в Грузию круизного лайнера 26 июля из российского Сочи. Грузины скандировали: "Русский корабль, иди на **й", "Путин – х**ло" и "Абхазия – это Грузия". Протестующие также демонстрировали фото из Абхазии и событиями августовской войны.

Митингующие также исполнили грузинский гимн на пристани, где пришвартовался лайнер Astoria Grande.

Грузины выгнали из Батуми круизный лайнер с российскими туристами/Фото: NETGAZETI

Заметим, во время акции протеста в одной из кают судна появился российский флаг, однако вскоре его убрали. Некоторые присутствовавшие на судне россияне вышли из кают и с насмешкой снимали протестующих на видео, крутя пальцами у висков. В конце концов, через час после митинга лайнер Astoria Grande покинул порт Батуми.

Грузины выгнали из Батуми круизный лайнер с российскими туристами/Фото: NETGAZETI

Кроме прибытия лайнера из России, возмущение у жителей Батуми вызвали комментарии российских туристов на нем. Последние в интервью местным медиа утверждали, что Россия не оккупировала Грузию, и заявляли, что "мы по-прежнему в Советском Союзе". Одна из российских туристок открыто сказала, что посещала Абхазию, а это нарушение законодательства Грузии.

Накануне в Агентстве морского транспорта Грузии сообщалось, что прибытие лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер. Судно зарегистрировано на Сейшельских островах под именем Goodwin Shipping Limited и не находится под действием международных санкций.

Грузины выгнали россиян из Батуми: лайнер из Сочи отплыл раньше, чем планировалось

Реакция президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что прибытие в Батуми лайнера из Сочи – российская провокация, а в настоящее время президент РФ Владимир Путин блокирует свободное судоходство в Черном море.

"Гордимся тем, что наш народ мирно протестует против последней российской провокации — российского круизного лайнера, входящего в грузинский порт Батуми", — написала президент в Сети утром 28 июля.

Зурабишвили подчеркнула, что безопасность Черного моря – жизненно важна для Украины, Грузии и Евросоюза.

Напомним, в мае Россия отменила визовый режим для граждан Грузии и возобновила авиаполёты в это государство. Это вызвало недовольство у грузин, и когда в Тбилиси 19 мая после четырехлетнего перерыва приземлился первый самолет из Москвы, местные жители устроили протесты в аэропорту.

Кроме того, в конце мая протесты в Грузии сорвали свадьбу дочери главы МИД России Сергея Лаврова. Зурабишвили тогда назвала это "победой общества".

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