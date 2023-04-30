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Грузия должна быть в НАТО: президент страны призвала дать четкий ответ России

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Грузия должна быть в НАТО: президент страны призвала дать четкий ответ России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили напомнила об избранном Грузией пути интеграции в НАТО. / Фото: Associated Press

Грузинская лидер призвала западных партнеров "принимать твердые решения и не колебаться".

В воскресенье, 30 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили напомнила об избранном Грузией пути интеграции в Североатлантический альянс. Вступление своей страны в НАТО она назвала четким ответом России.

Такое заявление грузинская лидер сделала во время выступления по случаю Дня Сил обороны Грузии, которое отмечается сегодня.

По словам Зурабишвили, Грузия "не должна жалеть усилий для интеграции в Североатлантический альянс". При этом она добавила, что "Вильнюсский саммит [НАТО] окажется знаковым по этому поводу".

“Наши партнеры должны понимать, что пора принимать твердые решения и не колебаться. Наш ответ России должен быть четким и единым”, – подчеркнула президент Грузии.

Саломе Зурабишвили, обращаясь к военным своей страны, подчеркнула, что российское вторжение "вызвало новое понимание масштабов угрозы всему миру, и тем более Европейскому континенту", и привело к оказанию беспрецедентной помощи Украине, увеличению военных бюджетов и усилению значения Североатлантического альянса.

"Это доказывает и вступление в НАТО Швеции и Финляндии", – отметила она.

В своей речи Зурабишвили заявила, что вторжение РФ в Украину "потрясло мир, поскольку были проигнорированы все принципы международного права и гуманизма".

При этом президент Грузии подчеркнула, что силы вторжения не могут победить тех, кто защищает свою страну.

"Это тот пример, который Грузия в своей истории демонстрировала многократно", – сказала она.

Напомним, члены Европейской комиссии склоняются к решению предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Европейский союз.

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Дата публикации
Просмотры
53
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