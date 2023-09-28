Грузия должна ввести санкции против России, если хочет получить статус кандидата в ЕС - Науседа

Также Тбилиси должен продемонстрировать прогресс в проведении реформ и выполнении рекомендаций Еврокомиссии.

Власти Грузии должны синхронизировать свои действия с другими странами, стремящимися к евроатлантической интеграции и ввести санкции против России.

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Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, информирует Alkas.

Он отметил, что если Тбилиси хочет получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, необходимо вести последовательную политику против российских агрессоров.

Науседа заявил, что его страна поддерживает евроатлантические устремления Грузии, но Тбилиси должно продемонстрировать прогресс в проведении реформ и выполнении рекомендаций Еврокомиссии.

"Грузинское общество поддерживает европейское будущее страны. Надеюсь, что вашу страну будут сопровождать прозападные геополитические решения и приверженность европейской и евроатлантической интеграции. Будущее Грузии сейчас зависит от ее способности сосредоточиться на реформах и отстаивать европейские ценности: демократию, права человека и верховенство права" президент Литвы.

Он добавил, что Литва поддерживает евроатлантические устремления Украины, Молдовы и Грузии и призвал Тбилиси не упустить исторический шанс.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Грузии обвинили Украину в "подготовке государственного переворота" в стране.

Позже украинский МИД отверг обвинения грузинских спецслужб о якобы причастности Киева к организации массовых протестов в Грузии.

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