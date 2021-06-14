Грузия готова к углублению сотрудничества с НАТО — премьер-министр Гарибашвили

В Грузии приветствуют восстановление политики открытых дверей Североатлантического альянса.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил политику открытых дверей НАТО при обращении на форуме в Брюсселе, где он участвовал вместе с мировыми лидерами.

Об этом пишет издание "Новости Грузия".

По словам главы правительства Грузии, такие вопросы, как модернизация возможностей, укрепление коллективной обороны за счет повышения готовности, разработка целей устойчивого развития в рамках всего Альянса и поддержание устойчивости партнеров, являются ключевыми вопросами в документах саммита Североатлантического альянса 2030 года.

"Становится очевидным, что сложная сущность современной гибридной войны требует совместных усилий и поддержки наших партнеров. В этом контексте важно, чтобы саммит НАТО в 2021 году обратил внимание на повестке дня саммита 2030 года, который станет основой для новой стратегической концепции НАТО. Мы также приветствуем восстановление политики открытых дверей Североатлантического альянса, как одну из основных рекомендаций документа и надеемся, что эта политика сохранит свою эффективность в ближайшие годы", — заявил Гарибашвили.

"В течение многих лет Североатлантический альянс активно инвестировал и участвовал в усилиях по устойчивому развитию Грузии. Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества с НАТО в этом направлении. Эта повестка дня еще более актуальна для Грузии-аспиранта, поскольку мы готовимся к членству в НАТО. Чем более устойчивым будет каждый из партнеров-единомышленников и членов, тем сильнее будет Североатлантический альянс. Это единственный способ выиграть борьбу за системы ценностей миролюбивых наций", — сказал Гарибашвили.

Напомним, в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ. В решении впервые за последние годы по Украине используют те же формулировки, которые звучат по Грузии.

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