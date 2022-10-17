Грузия может пересмотреть безвизовый режим с Россией из-за наплыва россиян

Президент Грузии заявила, что наплыв россиян в страну в последнее время стал вызовом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила пересмотр безвизового режима с Россией из-за наплыва россиян в страну, начавшуюся после вторжения в Украину, а также объявления в сентябре частичной мобилизации.

Об этом сообщает информационный портал "Новости-Грузия".

"Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и может быть менее приемлемым в условиях этой агрессии. Это все должно решить правительство вместе с обществом", — заявила Зурабишвили.

Согласно грузинскому законодательству, граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в стране до года. Однако граждане Грузии могут посещать Россию только с визами.

Она также добавила, что наплыв россиян в страну в последнее время стал вызовом.

"Главное, чтобы общественность была уверена, что все механизмы контроля задействованы, опасности нет. Для этого, я думаю, нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы во всех отношениях все возможные угрозы и все возможные вопросы фактически рассматривались государством, чтобы принимались все меры", — отметила Зурабишвили.

Часть грузинской оппозиции считает, что эта ситуация представляет угрозу для страны и требует введения визового режима с РФ.

Бегство россиян за границу после начала мобилизации

После того, как 21 сентября Владимир Путин объявил о начале мобилизации в России, российские мужчины начали убегать, штурмуя границы соседних стран.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать в ВС.

Постоянная сотрудница Американского института предпринимательства Элизабет Броу считает, что мобилизация Путина еще больше подорвет российскую экономику, поскольку у Москвы нет плана, кем заменить сбежавших из страны работников или мобилизованных.

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что не поддерживает россиян, которые начали бежать от мобилизации в ее родную Грузию.

Читайте также: