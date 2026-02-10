Флаг Грузии / © Unsplash

Реклама

Европейский Союз впервые предложил включить в санкционный список порты, расположенные за пределами ЕС, обслуживающие поставки российской нефти.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, ссылающегося на документ, подготовленный Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей, под санкции могут попасть порты Пулевы в Грузии и Каримун в Индонезии.

Реклама

В случае утверждения соответствующих ограничений европейским компаниям и частным лицам будет запрещено совершать какие-либо операции с двумя портами.

В агентстве отмечают, что это первый случай, когда Евросоюз предлагает ввести санкционные меры против портов в третьих странах в рамках санкционной политики в отношении РФ.

Ранее сообщалось, что американские военные провели операцию по перехвату судна Aquila II, перевозившего российскую и венесуэльскую нефть в обход санкций.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о новых санкциях после массированной атаки РФ.