Грузия может попасть под санкции Евросоюза из-за помощи России — Reuters

Также в санкции Евросоюза может попасть Индонезия.

Игорь Бережанский
Флаг Грузии

Флаг Грузии

Европейский Союз впервые предложил включить в санкционный список порты, расположенные за пределами ЕС, обслуживающие поставки российской нефти.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, ссылающегося на документ, подготовленный Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей, под санкции могут попасть порты Пулевы в Грузии и Каримун в Индонезии.

В случае утверждения соответствующих ограничений европейским компаниям и частным лицам будет запрещено совершать какие-либо операции с двумя портами.

В агентстве отмечают, что это первый случай, когда Евросоюз предлагает ввести санкционные меры против портов в третьих странах в рамках санкционной политики в отношении РФ.

Ранее сообщалось, что американские военные провели операцию по перехвату судна Aquila II, перевозившего российскую и венесуэльскую нефть в обход санкций.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о новых санкциях после массированной атаки РФ.

