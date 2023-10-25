Грузия не пускает бывших украинских заключенных, вывезенных в Россию: что известно

Грузия не пускает на свою территорию украинцев, которые были насильно вывезены в российские колонии. В течение двух недель они живут на территории КПП Верхнего Ларса.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на организацию Volunteers Tbilisi.

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Как сообщили волонтеры, украинцы впервые попытались пересечь границу 11 октября, однако их не пустили в Грузию. Мол, для начала необходимо получить ответ от МИД Украины.

"При этом только четверо из них имеют украинские паспорта – еще трое имеют только справку об освобождении из колоний в России. Мужчинам приходится спать на полу на КПП, еду и воду им приносят волонтеры", – говорится в сообщении.

Известно, что экс-узники отбывали наказание в колониях Херсона, а затем, когда армия РФ отступала из города, были вывезены в Россию. Они попали в Волгоград. Там им издали постановления о запрете на въезд в Россию на восемь лет.

Один из мужчин даже хотел покончить с собой в знак протеста, порезав себе вены. Ему оказали медицинскую помощь, поэтому он находится в стабильном состоянии.

"Мы все являемся гражданами Украины и просто хотим вернуться домой", – заявил другой украинец.

Напомним, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, принимая своего венгерского коллегу Виктора Орбана с визитом, назвал его "примерным политиком".

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