Грузия удаляется от Евросоюза: резкое заявление премьер-министра Кобахидзе

Глава грузинского правительства считает, что для его страны неприемлемо рассматривать интеграцию в Европейский союз как "милостыню".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна не будет вести переговоры о вступлении в Евросоюз как минимум до конца 2028 года и отказывается от каких-либо бюджетных грантов от ЕС.

Об этом заявлении, объявленном главой правительства на брифинге в центральном офисе провластной партии "Грузинской мечты", сообщает "Эхо Кавказа".

"Мы видим, что европейские политики и бюрократы используют выделенные гранты и кредиты как шантаж против Грузии", — сказал Кобахидзе.

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Он добавил, что для Грузии неприемлемо рассматривать интеграцию в Европейский союз как милостыню и предположил, что к концу 2028 года Грузия будет готова экономически, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС до 2030 года.

Ранее в Брюсселе заявляли, что переговоры о вступлении Грузии в Европейский Союз невозможно начать, пока в этой стране не будут отменены законы, противоречащие европейским ценностям и принципам. В частности, речь идет о скандальном законе об "иноагентах", который вызвал протесты в стране и осуждение на Западе.

Кроме того, в четверг, 28 ноября, Европарламент утвердил резолюцию о непризнании результатов выборов в Грузии, на которых, по данным ЦИК, якобы победила партия "Грузинская мечта".

Напомним, в Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. Оппозиционные партии обвиняют власть в фальсификации результатов парламентских выборов.

ЦИК Грузии признала победителями парламентских выборов правящую партию страны

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