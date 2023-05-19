Грузия возобновила авиасообщение с РФ: Тбилиси дал разрешение летавшей в аннексированный Крым компании

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты в страну еще одному российскому авиаперевозчику Red Wings. Он базируется в московском аэропорту Домодедово.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Red Wings будет выполнять рейсы по маршрутам Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва по три раза в неделю. Первые авиарейсы запланированы на 2 июня.

В агентстве гражданской авиации отмечают, что этой авиакомпании нет в черном списке Евросоюза. Впрочем, санкции против нее в 2021-м ввела Украина через полеты в аннексированный Крым. Самолеты компании частично находятся под заочным арестом из-за рейсов в оккупированный Крым.

Компания Red Wings стала третьим авиаперевозчиком, допущенным к авиасообщению с Грузией. Ранее разрешения получили Georgian Airways и "Азимут". Грузинская авиакомпания начнет летать в Москву с 20 мая, а "Азимут" 19 мая совершил первый рейс из Внуково в Тбилиси.

Напомним, прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в 2019-м. Решение об этом приняла Москва в одностороннем порядке после начала антироссийских протестов в Тбилиси. В украинском МИДе считают, что своим нынешним разрешением на полеты Кремль пытается "подкупить" власти Грузии.

Между тем, в Европе возмущены таким решением Тбилиси. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС сожалеет о действиях Грузии. Также он выразил опасение за "европейский путь Грузии" после такого решения.

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