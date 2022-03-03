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Грузия вслед за Украиной подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре

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Гарибашвили сказал, что ускоренная интеграция в ЕС – "шаг к объединению Грузии"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в прямом эфире подписал заявку Грузии на вступление в Евросоюз в ускоренном порядке.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Премьер назвал день подписания заяки – историческим днем для Грузии.

"Дорогие соотечественники. Сегодня – исторический день для Грузии. От имени государства я подписываю заявку на вступление в ЕС. Заявка на членство в ЕС является еще одним важным этапом на пути к европейской интеграции Грузии. Этап, открывающий новую страницу нашей истории", – заявил Гарибашвили.

Напомним,

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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