Грузия вслед за Украиной подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре

Грузия вслед за Украиной подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре

Гарибашвили сказал, что ускоренная интеграция в ЕС – "шаг к объединению Грузии"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в прямом эфире подписал заявку Грузии на вступление в Евросоюз в ускоренном порядке.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Премьер назвал день подписания заяки – историческим днем для Грузии.

"Дорогие соотечественники. Сегодня – исторический день для Грузии. От имени государства я подписываю заявку на вступление в ЕС. Заявка на членство в ЕС является еще одним важным этапом на пути к европейской интеграции Грузии. Этап, открывающий новую страницу нашей истории", – заявил Гарибашвили.