Грузия вслед за Украиной подаст заявку на ускоренное вступление в ЕС

Грузия вслед за Украиной подаст заявку на ускоренное вступление в ЕС

Ранее правительство Грузии планировало подать заявку только в 2024 году.

Грузия вслед за Украиной подаст заявку на ускоренное вступление в ЕС.

Об этом заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, пишет "Эхо Кавказа".

"Правительство Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили уже готовит заявку на обретение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, которая завтра будет официально представлена ​​структурам Евросоюза от имени власти Грузии", — сообщил Кобахидзе.

По его словам, правительство Грузии планировало подать заявку только в 2024 году, однако "решило ускориться, учитывая политический контекст и новую реальность".

Напомним, президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уже на следующий день, 1 марта, Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС.

Кроме того, Финляндия после начала войны в Украине подписали петицию за рассмотрение присоединения к НАТО.