Грузия вводит "зеленые" COVID-паспорта для граждан и туристов: что это значит

Грузия вводит "зеленые" COVID-паспорта для граждан и туристов: что это значит

Это требование будет распространяться на жителей Грузии и туристов от 18 лет.

Грузия вводит систему "зеленых пропусков" для посещения общественных мест. С 1 декабря граждане страны и туристы будут обязаны показать так называемый "зеленый паспорт", чтобы попасть в ТРЦ, кафе, рестораны и т.д.

Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили по итогам заседания межведомственного координационного совета.

По его словам, мы "зеленый" статус получат:

полностью вакцинированы граждане;

переболели коронавирусом;

сдавших ПЦР-тест (за последние 72 часа), или экспресс-тест на антиген (за последние 24 часа).

"С 1 декабря граждане смогут посещать заведения питания, развлекательные центры, объекты, кинотеатры, оперные театры, музеи, концертные залы, казино и т.д., когда предъявят "зеленый паспорт"" , — сказал Гарибашвили.

Такое требование будет распространяться на жителей Грузии и туристов от 18 лет. " Это требование будет распространяться только на гостей объектов, а не на людей, которые там работают" , — пояснил Гарибашвили.

Полный список объектов будет опубликован дополнительно.

Напомним, с сегодняшнего дня, 8 ноября, США открывают границы для иностранных туристов после почти двух лет запрета.

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