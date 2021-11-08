Грузия вводит "зеленые" COVID-паспорта для граждан и туристов: что это значит

Это требование будет распространяться на жителей Грузии и туристов от 18 лет.
Грузия вводит систему "зеленых пропусков" для посещения общественных мест. С 1 декабря граждане страны и туристы будут обязаны показать так называемый "зеленый паспорт", чтобы попасть в ТРЦ, кафе, рестораны и т.д.
Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили по итогам заседания межведомственного координационного совета.
По его словам, мы "зеленый" статус получат:
- полностью вакцинированы граждане;
- переболели коронавирусом;
- сдавших ПЦР-тест (за последние 72 часа), или экспресс-тест на антиген (за последние 24 часа).
"С 1 декабря граждане смогут посещать заведения питания, развлекательные центры, объекты, кинотеатры, оперные театры, музеи, концертные залы, казино и т.д., когда предъявят "зеленый паспорт"" , — сказал Гарибашвили.
Такое требование будет распространяться на жителей Грузии и туристов от 18 лет. "Это требование будет распространяться только на гостей объектов, а не на людей, которые там работают" , — пояснил Гарибашвили.
Полный список объектов будет опубликован дополнительно.
Напомним, с сегодняшнего дня, 8 ноября, США открывают границы для иностранных туристов после почти двух лет запрета.
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