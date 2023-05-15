Грузия выдала первое разрешение на прямые авиарейсы из РФ: откуда ожидают прибытия россиян

По словам главы Управления гражданской авиации Грузии, ни одна из подсанкционных авиакомпаний не сможет летать в Грузию.

Первый прямой авиарейс между Россией и Грузией состоится 17 мая. С тех пор 7 раз в неделю российский авиаперевозчик "Азимут" сможет совершать прямые перелеты из Москвы в Тбилиси.

Об этом сообщил глава Управления гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили, передает imedinews.ge.

"По данным на данный момент, 5 авиакомпаний подали заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией. Среди них грузинская авиакомпания Georgian Airways. Мы проанализировали примеры всех стран, в которые авиакомпании Российской Федерации совершают полеты, а следовательно, в параллельном режиме упомянутые авиакомпании работают и в России, и можно сказать, что мы приняли строжайшее решение", — заявил Гиви Давиташвили.

По его словам, "строжайшее решение" означает, что ни одна авиакомпания, попавшая под санкции согласно черному списку европейских стран, ни один из самолетов, поддержку которых прекратил производитель, не полетит в Грузию.

"Существуют соответствующие критерии для подачи заявки на выполнение рейса, и авиакомпания, желающая выполнять рейсы должна соответствовать этим критериям. Как я вам говорил, уже поступили заявки от 5 авиакомпаний, из которых проверка одной уже завершена, это Azimuth Airlines, которая сможет осуществлять рейсы с 17 мая. Соответствующее разрешение сегодня выдало Агентство гражданской авиации Грузии, и полеты начнутся с 17 мая", – сказал Гиви Давиташвили.

Напомним, вернуть авиасообщение с Грузией с 15 мая и отменить введенный в 2000 году визовый режим, глава Кремля Путин решил накануне. МИД Украины назвал предложение Путина "соглашением с дьяволом".

Существует утверждение, что Путин пытается "подкупить" власти Грузии тем, что отменяет российские визы для грузинских граждан и возобновляет авиасообщение.

В то же время граждане Грузии восстали из — за решения России отменить для них визы.

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