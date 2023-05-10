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Грузию могут ожидать неприятности от США из-за самолетов из России

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Грузию могут ожидать неприятности от США из-за самолетов из России

В США предупредили Грузию о возобновлении авиасообщения с Россией / Фото: gettyimages.com

В Госдепе предостерегли от углубления отношений с государством-агрессором на фоне полномасштабной войны в Украине.

В случае возобновления авиарейсов из России к грузинским авиакомпаниям могут быть применены санкции США.

Об этом в комментарии изданию Accent заявили в Государственном департаменте США.

“Ряд западных стран, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем", — подчеркнули в Госдепе.

В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что углубление отношений с Россией будет восприниматься негативно на фоне полномасштабной войны против Украины.

"Для грузинского народа будет лучше, если Путин выведет свои войска с 20% процентов оккупированной Россией территории Грузии, чем возобновление прямого авиасообщения или отмена визового режима", — добавили в Госдепе.

Ранее заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Кривишвили повторила дезинформационный нарратив Кремля о том, что объявленная Путиным отмена визового режима для граждан Грузии и восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, "поддержит связь граждан Грузии с родиной". Мол, в РФ проживает около 1 млн граждан Грузии и эти прямые рейсы помогут им "соединиться с родиной".

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российского диктатора Владимира Путина об отмене визового режима и возобновлении авиарейсов очередной провокацией.

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Дата публикации
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673
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