Грузию накрыли ливни: в Батуми прекращено движение транспорта на затопленных улицах

Грузию накрыли ливни: в Батуми прекращено движение транспорта на затопленных улицах

Вода затопила жилые дома, магазины и больницу для ковидних больных, оползни разрушили участки автомобильных дорог.

Во вторник, 27 июля, проливные дожди накрыли западную часть Грузии. Как сообщает информационный портал "Новости-Грузия", в результате стихии больше всего пострадал город Батуми.

В течение нескольких часов к местной власти в Батуми поступило 150 сообщений о затоплении. Вода затопила первые этажи нескольких жилых домов, повредив бытовую технику, затоплены также магазины и пекарни, оборудованные в полуподвальных помещениях.

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В недавно открытом здании Батумской республиканской больницы дождевой водой залило цокольный этаж, где принимают и лечат ковид-инфицированных пациентов.

Из-за затопленных улиц и перекрестков в городе было прекращено движение общественного транспорта.

Возле города Кутаиси проливным дождем было размыто участок автомобильной дороги, из-за оползня закрыта для проезда трасса внутреннего назначения Алпана-Цагери.

В грузинской столице Тбилиси, где прошел мощный ливень с градом, жители города выкладывают в сеть видео из затопленных улиц, намекая городской власти на то, что водостоки могли бы работать и лучше. Какой-то шутник даже вышел на улицу с удочкой, чтобы демонстративно "ловить рыбу" в потоке воды.

Напомним, ранее наводнение за сильных ливней не утихало на черноморском побережье Турции. В регионе эвакуировали людей.

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