Грузовик протаранил более 20 авто: возник пожар - много погибших и раненых

Трасса. / © Associated Press

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В Объединенных Арабских Эмиратах произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и более 20 автомобилей. Погибли по меньшей мере 14 человек, еще 30 получили травмы.

Об этом сообщают издания Reuters и Daily Express .

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Авария произошла поздно вечером 12 ноября в эмирате Фуджейры. По информации местной полиции, водитель грузовика потерял управление на шоссе шейха Халифы бин Заида, недалеко от въезда в город.

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Грузовик сначала врезался в другой автомобиль, опрокинулся и протаранил несколько машин, остановившихся из-за пробок. Возник сильный пожар, распространившийся на несколько транспортных средств.

Власти подтвердили, что инцидент привел к «значительным человеческим жертвам». Сейчас специалисты производят анализ ДНК для идентификации погибших. В Министерстве внутренних дел отметили, что эта авария стала одним из самых смертоносных дорожно-транспортных происшествий в истории ОАЭ.

По данным медиков, 15 раненых выписали из больницы, а 15 до сих пор остаются на лечении. Среди травмированных граждане многих стран, включая Оман, Бразилию, Индию, Пакистан, Иорданию и Египет.

Как сообщалось, на реке Миссисипи в Новом Орлеане танкер протаранил стоящее у причала пассажирское судно . Лайнер пришвартовался примерно за два часа до инцидента и начал высаживать пассажиров. Кроме 129 пассажиров, на борту находились члены экипажа, их количество порт не назвал.

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