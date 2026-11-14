ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
394
Время на прочтение
1 мин

Грузовик протаранил более 20 авто: возник пожар - много погибших и раненых

После аварии возник пожар, который опрокинулся на автомобиле. Некоторых погибших идентифицируют ДНК.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Трасса.

Трасса. / © Associated Press

В Объединенных Арабских Эмиратах произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и более 20 автомобилей. Погибли по меньшей мере 14 человек, еще 30 получили травмы.

Об этом сообщают издания Reuters и Daily Express .

Авария произошла поздно вечером 12 ноября в эмирате Фуджейры. По информации местной полиции, водитель грузовика потерял управление на шоссе шейха Халифы бин Заида, недалеко от въезда в город.

Грузовик сначала врезался в другой автомобиль, опрокинулся и протаранил несколько машин, остановившихся из-за пробок. Возник сильный пожар, распространившийся на несколько транспортных средств.

Власти подтвердили, что инцидент привел к «значительным человеческим жертвам». Сейчас специалисты производят анализ ДНК для идентификации погибших. В Министерстве внутренних дел отметили, что эта авария стала одним из самых смертоносных дорожно-транспортных происшествий в истории ОАЭ.

По данным медиков, 15 раненых выписали из больницы, а 15 до сих пор остаются на лечении. Среди травмированных граждане многих стран, включая Оман, Бразилию, Индию, Пакистан, Иорданию и Египет.

Как сообщалось, на реке Миссисипи в Новом Орлеане танкер протаранил стоящее у причала пассажирское судно . Лайнер пришвартовался примерно за два часа до инцидента и начал высаживать пассажиров. Кроме 129 пассажиров, на борту находились члены экипажа, их количество порт не назвал.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie