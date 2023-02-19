Грузовик с мертвыми мигрантами в Болгарии: новые подробности инцидента

Людей запхнули в автомобиль, "как в консервную банку", они умирали из-за недостатка кислорода, рассказали правоохранители.

После того, как в Болгарии нашли грузовика с 18 мертвыми мигрантами, прокуратура предъявила обвинение шести лицам, в том числе и водителю грузовика и его спутнику. Их подозревают в торговле людьми.

Пятеро обвиняемых уже находятся под стражей, а одному удалось скрыться. Его разыскивают, сообщает Reuters.

Прокуратура заявила, что грузовик с 52-мя мигрантами бросили возле села Локорско, когда водитель и его спутник обнаружили, что многим стало плохо, а 18 из них умерли. Водитель не остановил автомобиль даже после серьезного ДТП, рассказал заместитель болгарского генпрокурора Борислав Сарафов.

"Этот случай демонстрирует чрезвычайное бездушие и то, что мигрантов воспринимают только как товар, который следует переправлять из одного места в другое, независимо от того, живы они или мертвы", — сказал он.

По словам правоохранителя, 18 человек скончались от нехватки кислорода, поскольку их запхнули в грузовик, "как в консервную банку". Остальные 34 мигранта, срочно госпитализированные, сейчас в стабильном состоянии.

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Прокуратура заявила, что людей переправляли от границы с Турцией через Болгарию в Сербию, откуда они планировали поехать в Великобританию, Германию и Францию.

Ранее мы сообщали, что 32 мигранта пытались нелегально пересечь границу между Польшей и Беларусью. Все чаще они выбирают путь пересечения границы через реки Свислочь и Буг.

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