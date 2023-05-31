Грузовик с танком задержала полиция в Германии: куда и зачем везли бронемашину

Обнаруженный полицией танк был переоборудован для подъема грузов и буксировки тяжелой техники, поэтому о незаконной перевозке оружия речь не идет.
В Германии грузовик, перевозивший танк в Румынию, остановила дорожная полиция. Оказалось, что у перевозчика не было необходимых документов для транспортировки бронемашины.
Об этом сообщает немецкое издание Stern.
Этот случай произошел на автобане A92 в Нижней Баварии вблизи города Готфридинга. В ночное время работники дорожной полиции остановили грузовик, направлявшийся в Румынию.
В документах, предоставленных водителем, было указано, что он якобы перевозит строительные леса, но полицейские обнаружили совсем другое — танк, который был переоборудован для подъема грузов и буксировки тяжелой техники. Поскольку бронемашина не была оборудована пушкой, о перевозке оружия речь не идет.
Полицейские заставили водителя припарковать грузовик у трассы и запретили ему продолжить движение.
Компанию-перевозчика и водителя грузовика ожидает большой штраф, сообщает немецкая пресса.
Напомним, в Словакии активисты приступили к сбору средств, чтобы купить танк с боекомплектом для украинских военных. Для покупки этой техники нужно собрать €1,2 миллиона.
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