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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Грузовик сбил людей прямо на футбольном поле: есть погибшие, в том числе ребенок

В США водитель грузовика выехала на игровое поле, где находились дети и зрители, что привело к смертельному ДТП.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Полиция / иллюстративное фото

Полиция / иллюстративное фото / © Unsplash

В американском городе Вичита, штат Канзас, произошла трагедия на юношеском футбольном матче: грузовик выехал прямо на игровое поле, где находились дети и зрители. В результате наезда погибли 35-летний мужчина и шестилетний мальчик, ещё 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает ABC News.

Трагедия произошла 17 октября в спортивном комплексе «Stryker». По данным местной полиции, экстренные службы получили первые вызовы около 15:25 по местному времени. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, автомобиль находился на западной окраине поля, а свидетели пытались оказать первую помощь пострадавшим.

За рулем грузовика находилась 34-летняя жительница города Гарден-Сити. В салоне автомобиля вместе с ней также находились двое несовершеннолетних. Женщина осталась на месте происшествия, её задержали правоохранители.

По предварительным данным, ребенок водительницы в тот день играл в футбол в этом же комплексе, однако во время инцидента находился на другом поле.

В результате наезда, ещё до прибытия скорой помощи, погибли 35-летний мужчина и шестилетний мальчик из города Макферсон. 11 человек получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. Среди раненых — пять детей в возрасте от пяти до девяти лет, а также взрослые в возрасте от 28 до 68 лет.

Спасатели на месте происшествия / © ABC News

Спасатели на месте происшествия / © ABC News

На данный момент полиция опросила более трех десятков свидетелей и призвала свидетелей происшествия поделиться фотографиями или видеозаписями с места трагедии. Следователи выясняют мотивы и причины выезда автомобиля на поле.

Городские власти Вичицы выразили соболезнования семьям погибших и отменили все запланированные мероприятия в этом спортивном комплексе.

Напомним, в западной турецкой провинции Маниса произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и грузового автомобиля. Смертельная авария унесла жизни 11 человек, а ещё 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

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