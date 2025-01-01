Грузовик въехал в толпу во время празднования Нового года: около 10 погибших

В среду, 1 января, в американском городе Новом Орлеане водитель пикапа въехал в толпу во время празднования Нового года на улице Бурбон. По меньшей мере, 10 человек погибли и еще 30 получили ранения. Кроме того, двое полицейских получили ранения во время перестрелки с водителем.

Об этом сообщает CNN.

В полиции описывают наезд грузовика на толпу как умышленные действия водителя, который хотел нанести как можно больше вреда.

Местные власти назвали инцидент террористическим актом. Событие расследует ФБР.

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Французский квартал Нового Орлеана, где произошел этот инцидент, является историческим центром города, в котором бурлит ночная жизнь, а в эту ночь проходили новогодние празднования.

Кроме того, на улицах было много людей, приехавших на матч студенческого футбольного турнира The Sugar Bowl, который должен пройти в среду вечером.

Информацию о виновнике инцидента пока не сообщают.

Напомним, 20 декабря, в немецком городе Магдебург мужчина на автомобиле въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Десятки людей стали жертвами аварии, называемой террористическим актом.

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