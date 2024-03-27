Грузовое судно обрушило большой мост в США: шансов найти живых людей нет

В США, по меньшей мере, шесть рабочих пропали без вести в американском порту Балтимор в результате падения моста утром, 26 марта.

Об этом пишет Reuters.

Надежды найти их живыми фактически нет, заявил адмирал береговой охраны Шеннон Гилрит

"Водолазные команды сталкиваются со сложными условиями в темных водах, усеянных обломками. Активные поисково-спасательные операции приостановили примерно через 18 часов после аварии", — сообщили представители береговой охраны США и полиции штата Мэриленд.

По данным американского Национального центра по сбору данных, температура воды в балтиморской гавани составляет 9 градусов по Цельсию. По данным британской Национальной службы здравоохранения, переохлаждение наступает, когда температура тела человека опускается ниже 35 градусов.

Напомним:

Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки протяженностью 2,5 километра упал в реку в американском Балтиморе. Перед этим, как сообщают американские СМИ, в него врезалось грузовое судно.

По данным местных чиновников, в результате инцидента с моста через реку Патапско упали несколько автомобилей, в том числе грузовик с прицепом, по меньшей мере, 20 человек оказались в воде.

Фото: Associated Press

По данным сервиса MarineTraffic, в мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali под сингапурским флагом, пунктом назначения которого был указан Коломбо (Шри-Ланка). Судно зафрахтовала крупная судоходная компания Maersk.

Губернатор штата Мэриленд Вес Мур объявил чрезвычайное положение. Он также сообщил, что рассчитывает на помощь федерального правительства.

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