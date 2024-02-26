Грузовой поезд проехал более 70 км без машиниста — что выяснили на железной дороге

На железной дороге уверяют, что поезд остановили и никто не пострадал.

В Индии железнодорожники расследуют инцидент с беглым поездом, который проехал более 70 км без машиниста.

Об этом сообщает BBC.

Как говорят свидетели происшествия, поезд на большой скорости проносится мимо нескольких станций. Он проехал без водителя из Катуа в штате Джамму и Кашмир в район Хошиарпура в Пенджабе.

53 вагона поезда были загружены щебнем, а направлялся груз в Пенджаб. Поезд остановился у Катуа для смены экипажа.

Как объясняют железнодорожники, поезд неожиданно начал двигаться вниз по склону, когда машинист и его помощник сошли.

Поезд несся со скоростью почти 100 км/ч и успел проехать около пяти станций, пока его не остановили. А после того, как стало известно о неконтролируемом движении поезда, власти закрыли железнодорожные переезды на его пути.

"Поезд удалось остановить железнодорожники, положив на рельсы деревянные блоки", – представители PTI.

Блоки помогли затормозить поезд.

Чтобы не допустить таких инцидентов в будущем, железная дорога разбирается, почему поезд сдвинулся с места.

Напомним, ранее стало известно, что польские фермеры устроили полную блокаду движения на границе Украины, а именно заблокировали движение поездов.

ТСН.ua сообщал, что украинские перевозчики начали собственную акцию протеста на трех пунктах пропуска в ответ на блокаду грузовиков польскими протестующими.