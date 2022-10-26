"Грязная бомба" и биолаборатории: зачем Россия "спамит" ООН абсурдными обвинениями в адрес Украины

По мнению Арестовича, такие действия Москвы – это провокации и попытка заблокировать работу ООН, доведя ситуацию до абсурда.

Россия инициирует проведение двух заседаний Совета Безопасности ООН на этой неделе, кроме обсуждения "грязной бомбы".

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает "Эспрессо".

На заседаниях планируют обсудить так называемые "биолаборатории" в Украине и обвинения в поставках в Россию иранских беспилотников.

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, зачем РФ "спамить" ООН откровенно бессмысленными упреками. Об этом он рассказал в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович уверен, что действия Москвы – это попытка провокации и попытка заблокировать работу ООН, доведя ситуацию до абсурда.

"Они будут постоянно "пушить" эту тему. Не бомбы, так биолаборатории, ГЭС. Они хотят заспамить международные органы. Когда постоянный член Совбеза ООН требует заседаний, то они, как правило, проводятся. Россия пытается не дать Организации работать и довести ситуацию до абсурда", – говорит советник ОП.

По его словам, Кремль намекает на международные организации, чтобы они занялись "грязными бомбами" в Украине, а не иранскими дронами.

Напомним, во вторник, 25 октября, Россия передала в Совет Безопасности ООН дезинформацию, что "Украина готовится применить "грязную бомбу" на собственной территории".

В ООН "не увидели и не услышали никаких новых доказательств", подтверждающих "явно лживые обвинения России".

"Грязная бомба" – новый абсурд от РФ

Ранее Арестович объяснял Россия распространяющей фейки о "грязной бомбе" для шантажа Украины. Похожее мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что Россия хочет испугать мир и договориться о временном мире с Украиной.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Россия придумала фейк о "грязной бомбе", чтобы таким ядерным шантажом добиться переговоров Путина с Байденом.

Военный эксперт Михаил Самусь добавил, что Россия распространяет фейки об этом оружии и обвиняет Украину, ведь совершенно не имеет успехов на фронте.

ТСН.ua также разбирался, зачем Путин запустил новый фейк о ядерном взрыве.