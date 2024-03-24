Грязная борьба: нардеп рассказал, как искусственный интеллект используют для создания эротических deep-fake видео

В Украине такой контент может генерироваться в ходе избирательной кампании.

В Италии адвокаты премьера Джорджии Мэлони требуют 100 тысяч евро из двух авторов deep-fake порно, на котором было изображено лицо должностной лица.

Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат Ярослав Железняк.

“Адвокаты премьера Италии Джорджии Мэлони требуют 100 тысяч евро из двух авторов deep-fake порно, на котором было изображено ее лицо. То есть взяли ролик и заменили через ИИ лицо актрисы. В этом случае установили, кто это сделал. Но видео достаточно долго было на разных порно-сайтах, и его посмотрели сотни тысяч людей”, — рассказал Ярослав Железняк.

Он также добавил, что еще одно пикантное видео было сгенерировано с известной певицей Тейлор Свифт — его скачали в соцсети Х, Reddit и Telegram.

“В результате только там его посмотрело 45 миллионов раз и 24 тысячи распространений набрало. Я прямо уже представляю ближайшую избирательную кампанию в Украине и как будет тогда ИИ фейки использоваться в грязной борьбе”, — подчеркнул нардеп.

Напомним, что в Итальянском регионе Сардиния раздался мощный взрыв.

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