Грязные пляжи, высокие цены и отсутствие сервиса: украинец рассказал об "аде" во время отдыха в Черногории

Грязные пляжи, высокие цены и отсутствие сервиса: украинец рассказал об "аде" во время отдыха в Черногории

В курортном городе Будва выросли цены на отдых.

Украинский политик Виктор Уколов пожаловался на отдых в Черногории. По его словам, там высокие цены, грязные пляжи и отсутствует сервис.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Украинец рассказал, что он отдыхал в курортном городке Будва. Однако из-за большого потока туристов там поднялись цены и исчез сервис.

Фото: Виктор Уколов

"Сейчас этот небольшой городок выдерживает нашествие туристов и его население увеличилось в несколько раз. Чтобы справиться они нанимают работников со всей страны, которые предлагают нам усредненные туристические блюда, туристический сервис и культуру так, как они ее понимают в черногорском или сербском глухом селе", — написал Виктор Уколов.

По словам политика, на пляже много людей, повсюду раздается танцевальная музыка.

"Цены безумно высокие — лежак 20 евро в день, или 10 евро в час. Обед по одному блюду на двоих, который вчера в селе стоил 23 евро, в Будве — 72 евро. Море, к сожалению, в 16:00 уже грязное", — написал Виктор Уколов.

Фото: Виктор Уколов

Однако прозрачную воду и хороший пляж в Черногории все же найти можно. Нужно только доехать до Которского залива и там все гораздо лучше — бесплатные пляжи и прозрачная вода.

Напомним, туристы показали реалии "отдыха" в Одессе.

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