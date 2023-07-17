Грязный секрет Ватикана: кто знает правду об исчезновении 15-летней девушки 1983 года

Эммануэла Орланди исчезла 22 июня 1983 года после урока в музыкальной школе рядом с католической церковью в Риме.

Дело Эмануэлы Орланди, 15-летней дочери работника Ватикана, пропавшей в Риме 40 лет назад, получило новый поворот, когда ее брат отверг то, что он назвал "беззастенчивой" попыткой Ватикана и римских прокуроров обвинить семью, заметив, что за исчезновением девушка может стоять ее покойный дядя.

Предлагаем вам адаптацию материала CNN о деле, которое держит Италию в напряжении все это время.

Исчезновение Эмануэлы Орланди спровоцировало теории заговора, в которые вовлечены все, начиная от мафии и международных террористов, и заканчивая верхушками католической церкви. Это дело получило еще большее международное внимание после выхода документального сериала "Девушка из Ватикана" на Netflix минувшей осенью, снятого режиссером Марком Льюисом.

Пьетро Орланди, посвятивший свою жизнь поиску пропавшей сестры, высказал свои комментарии на пресс-конференции на следующий день после показа особого репортажа на итальянском новостном канале La7, основанного на документах по расследовательному досье, которое Ватикан передал римским прокурорам в июне после повторного открытия дела в январе. в этом году.

Пьетро Орланди носит плакат с изображением своей сестры Эммануэли во время акции протеста у базилики Святого Петра в Риме. 14 января 2023 года/AP

Среди документов была переписка между Агостино Казароли, тогдашним государственным секретарем Ватикана, и колумбийским священником, духовным наставником и исповедником семьи Орланди.

Согласно документам, переданным Ватиканом римскому прокурору, которые Пьетро Орланди и его адвокат Лаура Сгро проверили как достоверные, Марио Менегуцци, женатый на тете Эмануэлы, сексуально добивался Наталину, сестру Эмануэлы, когда ей был 21 год, примерно в период исчезновения подростка, свидетельствующего о возможном издевательстве над пропавшей девушкой.

Документ о дяде, прокурор передавший итальянской телевизионной программе, подсказывает, что потенциальный след был пропущен, несмотря на то, что семья Орланди утверждает, что обвинение против дяди было расследовано, а его причастность исключена. Теперь семья Орланди боится, что досье Ватикана не содержит следов, которые римский прокурор примет во внимание — прежде всего то, что Ватикан однажды был причастен.

После показа программы Пьетро Орланди написал на своей странице в Facebook, что его надежды услышать "какие хорошие новости" развеялись. "Кстати, мой дядя был в 200 километрах оттуда на отпуске с семьей в тот вечер, когда мой отец ему звонил по телефону, и он сразу приехал в Рим — о чем прокуратура очень хорошо знала, поскольку все это было указано в документах в течение 40 лет"

Ватикан также ответил на документальный фильм, заявив, что "Святая Столица разделяет желание семьи узнать правду о фактах и, с этой целью, надеется, что будут исследованы все расследующие гипотезы".

Представитель также подчеркнул, что безымянный священник не нарушил никаких обетов, связанных со святым Таинством покаяния, известным как исповедь, поскольку священник общался с Наталией как в исповедальном кабинете, так и в обычной среде.

Эммануэла исчезла 22 июня 1983 года после урока в музыкальной школе рядом с католической церковью Sant'Apollinare Opus Dei возле площади Навона в Риме.

Эмануэла была дочерью сотрудника Ватикана/AP

Она была дочерью выдающегося работника Ватикана и жила внутри замурованных стен Ватиканского города, где до сих пор проживает ее мать.

В 40-ю годовщину исчезновения, Папа Франциск вспомнил об этой сагу во время своей воскресной речи "Ангелус", выразив свою "близость к семье, прежде всего, матери", добавив, что он молится за них и "все семьи", несущие горе исчезновение любимого человека”, что наделило семью Орланди надеждой, что, возможно, документы в досье Ватикана могут раскрыть новые следы.

Наталья Орланди рассказала на пресс-конференции, что ее дядя "старался" приблизиться к ней в течение около месяца, но она отказалась и в конце концов привлекла к этому своему тогдашнему парню.

"Потом все закончилось, и мы никогда не упоминали об этом", — сказала она, добавив, что семья поддерживала хорошие отношения с дядей, его женой и их детьми. Хотя она признала, что имеет “негативную” мысль о своем дяде, умершем десять лет назад, она не считает, что он был причастен к исчезновению ее сестры. "Мы исключаем такую возможность", — заявила она.

Пьетро Орланди подчеркнул, что его сестра Наталина была 21-летней, а Эммануэла — 15-летней на тот момент. "Это было бы педофилией, совершенно другая история", — сказал он, когда его спросили, исключает ли он также дядю как подозреваемого.

Эмануэла в детстве/ Wikimedia

Лаура Сгро, адвокат семьи Орланди, заявила на пресс-конференции, что власти также оправдали дядю.

"Итальянская судебная система уже занималась этими делами в конце 1980-х годов без достижения какого-либо результата", — сказала она. "Я надеюсь, что это не единственные документы, которые, по существу, не новые, прокурор Ватикана отправил римскому прокурору".

В 1985 году Менегуцци был допрошен полицией, как свидетельствуют документы, представленные в программе La7 и на пресс-конференции. В то время было подтверждено, что он находился вне Рима, что означает, что, несмотря на то, что он действительно тревожил являющуюся известным фактом сестру Эмануэли, его никогда не рассматривали как подозреваемого в исчезновении подростка со стороны итальянских властных структур.

После исчезновения Эмануэлы дядя вернулся в Рим и сыграл ключевую роль в приеме звонков в дом, многие из которых содержали советы и указания от потенциальных злоумышленников. Впоследствии служба тайной полиции Ватикана взяла на себя эту роль и обслуживала телефонную линию, ведя записи, ставшие частью их уголовного расследования, по словам Пьетро Орланди, высказанными в различных интервью и книгах, написанных им на протяжении последних 40 лет.

Алессандро Дидди, прокурор Ватикана по правосудию, заявил, когда передал досье полиции Рима в июне, что он обнаружил «несколько следственных версий, требующих дальнейшего рассмотрения», добавив, что он направил «все необходимые документы в последние недели Прокурору Рима, чтобы он мог ознакомиться с ними и двигаться в направлении, которое считает наиболее целесообразным”.

Неясно, намекал ли он на дядю. Спикер римской прокуратуры сообщил CNN, что они не могут публично комментировать это дело.

Пьетро Орланди выразил эмоциональный призыв во время пресс-конференции, спрашивая, почему ни Ватикан, ни римские власти не сосредотачиваются на людях, которых он просил допросить, и на тех деталях, которые он и его семья считали недостаточно расследованными.

"Зачем сосредотачиваться на нашем дяде, когда это дело было закрыто 40 лет назад?", — сказал он. Вместо этого семья оказывает давление на расследование парламентской комиссией, которое было предложено, но не одобрено, с целью получить доступ к расследованиям итальянской службы безопасности, которые пока остаются недоступными.

Люди, держа фотографии пропавшей Эмануэли Орланды во время митинга на площади Святого Петра. В то же время Папа Франциск в окне своего кабинета на заднем плане читает молитву "Ангелус". 25 июня 2023 года/AP

Сгро также заявил, что единственный способ узнать правду о том, что содержится в материалах расследования, — это парламентское вмешательство, редко предоставляемое для отдельных дел.

Исчезновение Эмануэлы было связано семьей и другими с организованной преступной группой "Банда Мальяна", лидером которой был Энрико де Пэдис, похороненный в церкви Опус Деи вблизи места ее исчезновения. Его тело было извлечено из-под земли с разрешением Ватикана в 2012 году во время неуспешного поиска ее останков.

Ватикан дважды искал ее тело: сначала в 2018 году на территории посольства Святого Престола в Италии в Риме, где под тротуаром нашли человеческие останки, не соответствовавшие ДНК Эмануэлы, а затем в 2019 году Ватикан согласился открыть могилу двух немецких принцесс, по предположению, похоронены на ватиканской территории.

Тела принцесс отсутствовали в могиле в Папском Тевтонском колледже, и там тоже не было никаких следов останков Эммануэлы. Позже под секретной дверью внутри могилы были найдены два ящика с костями.

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