Guardian: Украина может получить возможность немедленного вступления в НАТО в случае нарушения Россией мира

Украина может автоматически получить членство в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня по достижении мирного соглашения.

Такую возможность в понедельник в Париже обсудят европейские лидеры, пишет The Guardian.

По информации издания, в саммите примут участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, президент Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

Во время встречи обсудят, какие оборонные возможности Европа могла предоставить Украине, чтобы дать Украине надежные гарантии безопасности. В частности, есть план предоставления Украине автоматического членства в НАТО в случае явного нарушения Россией режима прекращения огня.

The Guardian утверждает, что некоторые американские сенаторы продвигали предложение о членстве в НАТО при условии нарушения Россией режима прекращения огня – вероятно, требуя от США оставаться гарантом защиты для Украины – и теперь этот тезис поддерживают высокопоставленные европейские лидеры, в том числе президент Финляндии Александр Стубб.

Стубб заявил, что в каких-либо переговорах Украине должны быть гарантированы "независимость, суверенитет и территориальная целостность" и нельзя открывать двери для российских фантазий по отношению к сферам влияния.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции наметил главные требования для обеспечения безопасности Украины до ее вступления в НАТО.

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