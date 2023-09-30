Губарев рассказал о своей подготовке в лагерях, организованных неонацистской партией на территории РФ

Бывший "народный губернатор" Донбасса и коллаборант Павел Губарев рассказал, как проходил подготовку в военных лагерях на территории России, организованных неонацистской партией — "российское национальное единство" (РНЕ).

Видео с фрагментами интервью Губарева пропагандистам опубликовал блогер Денис Казанский.

"Русское национальное Единство" – российское неонацистское праворадикальное общественное движение.

"Это еще несколько людей, которые мне близки и которые стали моими политическими крестными отцами. Один из них – это Александр Таволжанский, руководитель Белгородского русского национального единства. Он меня политически воспитывал с 17 до 20 лет. Там же я познакомился с ветеранами Чеченской войны – это тоже были выдающиеся военные, разведчики, которые, в том числе передавали нам навыки и опыт организации боевых военных подразделений. Все это проиходило в военно-полевых лагерях в Белгородской области", — рассказал Губарев.

Денис Казанский подчеркнул, что то, что пропаганда РФ приписывает Украине, на самом происходит в самой России.

"С 2004 года они кричали о "военных лагерях фашистов на Западной Украине". Теперь они признают, что на самом деле такие лагеря действовали в России", — прокомментировал блоггер.

Напомним, коллаборант Губарев сделал неожиданное заявление о войне и похвалил ВСУ.

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